Mulher é agredida, mantida em cárcere e tem dentes e cabelos arrancados

Um homem foi preso por agredir, ameaçar e manter a companheira em cárcere privado por nove horas. De acordo com a Guarda Municipal, o agressor chegou a cortar o cabelo e quebrar os dentes da vítima. O flagrante ocorreu nesse domingo (23) em Piracicaba (SP).

Segundo a Guarda, após receber a denúncia, a corporação foi até o local e viu, por um buraco na parede, que o homem ameaçava a vítima com uma faca. Os guardas interviram e abordaram o homem. A mulher saiu da casa em seguida com o nariz sangrando, vários hematomas pelo corpo e com dentes faltando, além do cabelo picotado.

A vítima relatou que morava com o homem há cerca de um mês e que disse para ele que era "a mulher mais bonita daquela rua", o que teria motivado o espancamento. Durante cerca de nove horas ele a impediu de sair de casa e a agrediu. A mulher ainda disse que foi obrigada a manter relação sexual com ele após as ameaças.

A mulher foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi atendida e recebeu alta. Já o agressor, confessou os crimes e foi levado para a delegacia. Ele ainda teria dito que tinha certeza que seria preso, mas que quando saísse da cadeia ia matar a vítima.

A vítima afirmou que esta foi a terceira vez que ele a agredia, mas que, por conta de ameaças de morte, não pediu ajuda antes. Ela relatou aos guardas que tinha certeza que seria morta se não fosse a chegada da corporação.