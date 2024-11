Modelo de franquias colabora para geração de empregos na região Norte

Em plena expansão e aumento de 3,5% no número de passageiros, na comparação entre o primeiro semestre de 2023 e 2024, segundo dados da Vinci Airports, administradora do local, o Aeroporto de Manaus acaba de ganhar uma unidade do Bob’s, primeira rede de fast food e franquia do setor no Brasil.

"O Norte é uma das principais regiões de operação e crescimento do Bob’s. Atualmente, são mais de 40 pontos de venda no Amazonas e a abertura de uma loja no aeroporto fortalece ainda mais a estratégia da marca de ser a principal rede de fast food da localidade”, afirma Fabiano Lima, diretor de expansão do Bob’s.

O restaurante, localizado na praça de alimentação, é responsável pela geração de 20 empregos diretos e a previsão é atender cerca de quatro mil clientes por mês. Os visitantes poderão usufruir das vantagens que a loja oferece como totens de autoatendimento. A unidade segue o modelo Bob’s Conecta, baseado nas tendências globais e urbanas, desenvolvido para oferecer ao consumidor uma experiência inovadora, com ambiente em cores vibrantes, aconchegante e arquitetura industrial.

Os consumidores poderão degustar um cardápio diverso, com opções de sanduíches com proteína bovina, frango e de origem 100% vegetal, além de experimentar os sabores exclusivos de sanduíches, Milk Shake e sobremesas diversas. “Com a nossa chegada, os passageiros de todo o mundo e a população ganham mais um serviço de qualidade que contribui para crescimento econômico e geração de empregos, além de oferecer uma nova opção de conveniência e lazer”, explica o executivo.

Primeira rede de fast food e primeira franquia do setor no Brasil, o Bob’s é uma empresa genuinamente brasileira, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, que rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil.