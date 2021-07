Ministro da Defesa ameaça dar golpe se não houver voto impresso, diz jornal

Depois de assinar a nota em resposta à CPI da Covid, no último dia 07, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e os três chefes das Forças Armadas teriam dito no dia seguinte, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que sem voto auditável não haverá eleição no ano que vem. As informações foram divulgadas pelo portal Carta Capital.

Horas depois, neste mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro repetiu publicamente o conteúdo da mensagem em conversa com apoiadores no Palácio do Alvorada. “Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições”, disse Bolsonaro no ‘cercadinho’.

Após o recado, o presidente da Câmara reuniu com seu grupo político e com membros do alto escalão do Judiciário, segundo apurou a reportagem. No encontro, Arthur Lira relatou o momento de ‘tensão’ e confidenciou que a situação era ‘gravíssima’.

De acordo com informação é do jornal O Estado de S. Paulo, Lira também se reuniu com o Bolsonaro, com quem teve uma longa conversa após a ameaça do ministro. Ao parlamentar, o presidente teria garantido ‘jogar dentro das quatro linhas da Constituição’.

Com a iminência da derrota, o presidente diariamente tem ecoado mensagens de fraudes ou de que não haverá eleições em 2022. O voto impresso, principal bandeira de Bolsonaro nos últimos meses, vem sofrendo um revés e pode ser reprovado antes mesmo de ir ao Plenário.

Mais recentemente, o Carta Capital apurou que Bolsonaro já cogita não participar do pleito no ano que vem caso as coisas não caminhem a seu gosto.