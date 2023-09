Menino de 7 anos tem pernas amputadas após ser atropelado por trem em GO

Um menino de 7 anos teve as pernas amputadas após ser atropelado por um trem no município de Vianópolis, em Goiás, no último sábado (4). Pedro Henrique dos Santos, que mora em Aparecida de Goiânia, passava o final de semana em Ponte Funda, com a avó, que mora em frente à linha ferroviária.

Segundo a avó do menino, Zenita Nunes Bonfim, o acidente aconteceu enquanto ela preparava o almoço, por volta do meio-dia. De acordo com ela, o pequeno Pedro Henrique dos Santos se animou com a aproximação da composição e gritou: "Lá vem o trem!". Nisso, ele foi para fora da casa a fim de ver mais de perto. No entanto, ela não imaginou que o neto ultrapassaria o portão da residência.

Pedro Henrique foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde está sedado e respirando com ajuda de aparelhos.

Ao portal O Popular, o pai do menino, Genivaldo Nunes de Abreu, explicou que um dos pontos preocupantes se referem à pressão do menino, que até a manhã desta terça-feira (5) estava muito baixa. "O caso dele é muito sério. Ele está com a pressão baixa e precisando de sangue de qualquer tipo. Os médicos informaram que meu filho não tem previsão de alta e que vai continuar em observação", informou.

A Polícia Civil deve investigar se houve imprudência ou negligência por parte do condutor do trem.

Família pede doação de sangue

Para ajudar na recuperação de Pedro Henrique, a família está pedindo doações de sangue, que pode ser de qualquer tipo. Quem quiser ajudar pode se dirigir ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), localizado na avenida Anhanguera, nº 14.527, no Setor Santos Dumont. O horário de atendimento vai de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e no sábado, das 7h às 12h.

Pedro Henrique está sedado e precisando de doação de sangue (Reprodução/Arquivo pessoal)

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)