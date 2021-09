Menino de 5 anos presencia assassinato da mãe e de outras duas pessoas

Três pessoas foram mortas a tiros na tarde desta quarta-feira (15), dentro de um carro, em Manaus (AM). Um menino de 5 anos, filho de uma das vítimas, presenciou a morte da mãe. As informações são do Portal do Holanda.

Informações preliminares dão conta de que um homem, que a criança afirmou conhecer, teria tentado puxar a bolsa de Ducineide dos Santos Lopes. Sem sucesso, o suspeito teria efetuado disparos contra as vítimas, Ducineide, Julio Cezar Lunier Ferreira e Ana Paula Costa de Oliveira.

A Polícia Civil, que vai investigar o caso, informou que existe a possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte, mas não descarta a possibilidade de execução. Isso porque Ana Paula e Julio Cezar têm passagem pela polícia, ela por tráfico de drogas e ele por formação de quadrilha.

Testemunhas relataram que o suspeito fugiu a pé após o crime.

O menino de 5 anos foi encaminhado ao Conselho Tutelar, para que os familiares sejam localizados.

A Delegacia Especializada Em Homicídios e Sequestros está à frente das investigações.