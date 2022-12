Mega Sena: ninguém acerta e prêmio sobe para R$ 100 milhões; veja os números sorteados

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.544 da Mega Sena, realizado ontem (30) pela Caixa, com um prêmio de R$ 65.407.375,68. Os números sorteados foram: 25 - 56 - 55 - 38 - 45 - 53. Com isso, a premiação sobe para R$ 100 milhões.

Além do modelo de aposta com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas. Foi o caso de 71 apostadores que acertaram cinco números e vão ganhar R$ 61.889,52. Outros 6.119 acertaram quatro dezenas e vão embolsar R$ 1.025,88.

Como apostar?

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O palpite mínimo custa R$ 4,50.