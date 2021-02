Mecânico pega fogo enquanto realizava reparos em veículo

Um mecânico de 47 anos, que não teve o nome revelado, pegou fogo enquanto fazia reparos em um veículo. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (10) durante reparos na bomba de combustível de um carro. Segundo informações, a gasolina caiu no trabalhador e uma faísca gerada pela bomba de combustível do automóvel promovou as chamas que feriram o homem.

Uma testemunha tentou ajudar jogando água, na tentativa de extinguir as chamas enquanto outro desligou a bateria do carro. Após conseguirem conter o fogo, a vítima foi socorrida às pressas e levada ao hospital. As queimaduras lesionaram o couro cabeludo, braços, rosto, tórax, costas e abdômen. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

O caso aconteceu na avenida Clodoaldo Garcia, bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.