Mãe e filhos morrem em acidente a caminho de velório; pai e o terceiro filho foram hospitalizados

Diante do luto pela morte de uma pessoa próxima, uma família que se dirigia a um velório sofreu um acidente de carro trágico. O veículo - um Fiat Pálio - derrapou, saiu da pista e bateu em uma árvore. A mãe e seus dois filhos morreram no local, enquanto que o pai e o terceiro filho foram socorridos e encaminhados para um hospital, em Minas Gerais. Com informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

No relatório do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o acionamento foi ainda de salvamento de todas as vítimas do acidente, por volta das 14h da segunda-feira (28). No entanto, quando os militares conseguiram chegar três pessoas já tinham morrido, sendo um adolescente de 13 anos, uma criança do sexo masculino de 5 anos e uma mulher de 43 anos de idade, a mãe da família. O condutor do veículo, de 44 anos, que era o pai da família, e um filho, de 13 anos, já haviam sido socorridos com vida para o hospital de Itacarambi.

Duas das vítimas estavam presas às ferragens. Após a liberação pela perícia, os bombeiros usaram ferramentas hidráulicas para retirar os corpos das ferragens e liberá-los para remoção.

Em nota, a corporação fez um apelo: "O Corpo de Bombeiros orienta que, evite dirigir quando estiver cansado ou sonolento, nesses casos realize uma parada para descansar e respeite sempre os limites de velocidade"