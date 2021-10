Mãe é chamada na delegacia após filho ficar devendo R$ 6 mil em prostíbulo

Um corretor de imóveis foi parar na delegacia junto com a mãe e a proprietária de um prostíbulo na madrugada do último domingo (3). Depois de passar a noite no local fazendo sexo com mulheres e ingerindo bebidas alcoólicas sem se preocupar, ele descobriu que não tinha dinheiro suficiente para pagar a conta, no valor de R$ 6 mil. O caso aconteceu em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Após a madrugada de diversão sem limites, o cliente foi informado das despesas e disse que não conseguiria pagar. Para tentar contornar a situação, ele deixou o próprio carro em garantia no estabelecimento e voltou acompanhado da mãe, que ainda tentou negociar o valor com a dona da casa de prostituição, mas não conseguiu.

Como o carro do rapaz era alugado e podia ser apreendido, não restou sequer a possibilidade de entregar o veículo em troca da divida. Foi quando a Polícia Militar foi acionada e levou mãe, filho e a dona do prostíbulo para a delegacia. Na unidade policial, odelegado de plantão entendeu que o problema deveria ser resolvido com um acordo entre as partes e, diante disso, não foi registrado boletim de ocorrência e todos foram liberados.