'Estado grave': Macapá gasta R$3 milhões em ‘kit Covid’

A Prefeitura de Macapá anunciou nesta quinta-feira (04) que começou a distribuir o “kit covid” à população, visando como estratégia para não agravar os sintomas da Covid-19. O kit reúne substâncias como vitaminas C e D, zinco e ivermectina (medicamento sem eficácia comprovada contra o Covid-19).

Segundo a prefeitura, "a iniciativa é uma estratégia para fortalecer a imunidade da população e visa prevenir o agravamento dos casos de infecção pelo novo coronavírus". A ação, que inclui ainda a distribuição de máscaras e realização de testes rápidos, custa R$ 3 milhões em recursos públicos e segue até sábado (6).

Ao enunciar a medida, o prefeito Antônio Furlan confirmou que a distribuição visa impedir que os infectados cheguem em estado avançado da doença às Unidades Básicas de Saúde (UBS).

"A prefeitura de Macapá, acompanhando o que se passa no país e com o apoio do Comitê Médico de Saúde do Amapá, montou uma estratégia para prevenir que pacientes com a covid-19 cheguem em estado grave às UBSs. Essa é uma das ferramentas que temos para evitar que a capital entre em colapso. O protocolo não impede que as pessoas se contaminem, mas reforça a imunidade. Precisamos lutar com todas as armas possíveis", explicou o prefeito ontem ao anunciar a medida.