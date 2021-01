'Luto' é a palavra do ano no Brasil, segundo pesquisa

De acordo com uma pesquisa feita pela consultoria CAUSE, em parceria com o Instituto IDEIA Big Data, "luto" foi a palavra de 2020 no Brasil. O levantamento, que está na quinta edição, tem como principal objetivo entender o espírito da época, o sentimento das pessoas em relação a um determinado período.

A eleição da palavra que melhor representa o sentimento dos brasileiros neste ano ocorreu em três etapas.

Na primeira, especialistas de diversas áreas de atuação da comunicação sugeriram palavras que, em suas visões, melhor resumiam o espírito de 2020.

Depois, estrategistas e sócios da CAUSE fizeram uma combinação entre as palavras ou conceitos mais citados pelos especialistas, os mais buscados em ferramentas de pesquisa e também os mais comentados em redes sociais.

As sete palavras finalistas foram "luto", "resistência", "desamparo", "isolamento", "queimada", "saudade" e "antirracismo".

Por fim, na última etapa, uma pesquisa nacional de opinião, apontou, dentre as finalistas, aquela que o público escolheu como palavra do ano 2020.