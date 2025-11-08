Capa Jornal Amazônia
Lula presta solidariedade às vítimas do tornado no Paraná e envia equipe ministerial à região

Presidente lamentou as mortes em Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava e destacou que equipes da Saúde, Integração e Defesa Civil Nacional já estão mobilizadas para ajudar na reconstrução das áreas afetadas

Gabi Gutierrez
Presidente Lula vai ao Marajó nesta quinta-feira (2) para inaugurar creche em Breves e anuncia o pacto pela retomada de obras da educação no Arquipélago (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou, neste sábado (8), condolências às famílias das vítimas do tornado que atingiu os municípios de Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava, no Paraná. Em nota publicada nas redes sociais, o chefe do Executivo lamentou as mortes e afirmou que o governo federal está mobilizado para prestar assistência à população afetada.

“Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas”, escreveu Lula.

De acordo com o presidente, uma equipe coordenada pela ministra Gleisi Hoffmann, composta por representantes dos Ministérios da Saúde e da Integração e Desenvolvimento Regional, foi enviada à região. Técnicos da Defesa Civil Nacional, especializados em ajuda humanitária e reconstrução, também estão a caminho das cidades atingidas. Além deles, profissionais da Força Nacional do SUS vão reforçar o atendimento à população e dar suporte às equipes do governo estadual.

“Seguiremos apoiando a população paranaense e prestando todo o auxílio que for necessário”, completou Lula.

 
