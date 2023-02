Lideranças de São Félix do Xingu convocam reunião para acabar com fiscalização contra desmatamento

O governo do Pará anunciou, no dia 15 deste mês, a Operação Curupira, com o objetivo de combater a exploração ilegal de recursos naturais, degradações ambientais, incêndios florestais e outros atos ilícitos que causam impactos à natureza, em São Félix do Xingu. Em meio a esse trabalho, áudios atribuídos a lideranças locais do município convocam a população local para uma reunião em favor dos afetados pela operação. "Não é reunião política, é reunião para tirar essa fiscalização da área, que está prejudicando a população de bem", diz uma das gravações, obtidas pelo Estadão.

Parlamentares paraenses são citados nos áudios. Conforme as gravações, o senador Zequinha Marinho (PL-PA), o deputado Federal Caveira (PL-PA) e o deputado estadual Toni Cunha estariam apoiando a mobilização. "Aí o senador Zequinha Marinho está vindo fazer essa audiência pública, não concorda com isso. Não é justo, é inconstitucional o que eles estão fazendo", diz um trecho.

"Toda a população de bem que defender a classe, que defender a população, tem que estar presente na reunião. É contra esses atos terroristas isso é um verdadeiro terror que estão causando com a nossa população", afirma uma liderança em outro áudio compartilhado.

O Grupo Liberal tenta contato com os políticos citados. Ao Estadão, o senador Zequinha Marinho confirmou que irá participar da 'reunião' como convidado da Associação Xinguri. Ele afirma defender a legalidade do setor produtivo e ter recebido acusação de que a operação "estaria atuando apenas em cima de pequenos produtores".

Já o deputado Toni Cunha declarou ao mesmo jornal que o objetivo da reunião 'é ouvir a população, produtores rurais e todos que labutam no setor produtivo sobre possíveis investidas ilegais, desproporcionais e/ou abusivas de órgãos do Estado do Pará e da União na região'.