Laudo aponta que Bianca Lourenço foi torturada

Nesta quarta-feira (27), o caso da jovem Bianca Lourenço, que desapareceu após ser tirada à força de um churrasco com amigos pelo ex-namorado, ganhou novas atualizações.

Laudos apontam que ela foi torturada e teve o rosto e os glúteos cortados antes de ser morta a tiros pelo ex-namorado, Dalton Luiz Vieira Santana, chefe do tráfico da favela Kelson’s, no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro.

Ainda nesta terça-feira (26) a Justiça decretou a prisão preventiva de Dalton e outros dois jovens suspeitos de envolvimento no crime. O juiz Alexandre Abrahão, responsável pela medida, também anexou o exame cadavérico, relatando as torturas na decisão. "O estado de liberdade dos acusados põe em risco a integridade física e psicológica das testemunhas e moradores da região, especialmente mulheres”, afirmou o juiz.

Os três traficantes, além de feminicídio, respondem por participação em organização criminosa, roubo seguido de morte e sequestro.

Testemunhas contam que Bianca foi morta porque Dalton não aceitava o fim do relacionamento. Além disso, mensagens que circulam em redes sociais falam que o rapaz não teria gostado de uma série de fotos de biquíni publicadas pela jovem.