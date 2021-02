Jovem é torturada, tem couro cabeludo cortado e é abandonada nua

Uma jovem de 26 foi torturada, agredida e teve os cabelos e o couro cabeludo cortados com uma faca. O crime foi registrado em 26 de janeiro, mas a prisão dos suspeitos – um casal – aconteceu na quarta-feira (3). O caso ocorre em Camanducaia, no Sul de Minas.

A vítima foi colocada em um veículo e levada até uma casa, onde foi atacada. A moça foi abandonada na rua sem roupa. Os acusados são casados e a investigação da Polícia Civil apontou que o crime ocorreu após o homem ter tido relação sexual com a vítima. A jovem teria engravidado do suspeito e, quando o filho nasceu, entrou com investigação de paternidade.

A Polícia Civil prendeu o casal na residência onde os dois moram. No local, foram apreendidos objetos que teria sido usados na agressão. Os suspeitos foram levados ao sistema prisional.

As investigações foram realizadas pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Camanducaia, que pertence à Delegacia Regional de Polícia Civil em Pouso Alegre.

O filho da vítima foi encaminhado ao abrigo do Conselho Tutelar da cidade.