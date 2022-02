Jovem de 24 anos morre após se engasgar com biscoito

Um homem de 24 anos morreu após se engasgar com um biscoito na última quarta-feira (23). O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado no fim da tarde para tentar reanimar o jovem, encontrado com as vias áreas obstruídas, mas ele não resistiu. O incidente aconteceu em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina e segundo o Corpo de Bombeiros, um guarda-vidas civil que estava na próximo ao local onde a vítima se encontrava foi a primeira pessoa a aplicar os primeiros-socorros na tentativa de salvar a vida do rapaz.

Após a chegada dos oficiais, manobras de ressuscitação foram feitas por 43 minutos e um helicóptero de socorro chegou a ser enviado para a ocorrência, mas a morte foi declarada ainda no local.

Segundo caso de morte por engasgo

No último dia 14, o suporte aéreo do Corpo de Bombeiros da cidade também foi chamado para socorrer uma criança de seis anos que tinha engolido um apito em Navegantes.

O garoto foi reanimado pelos socorristas e deu entrada em estado grave em um hospital da cidade de Itajaí, município vizinho, mas após seis dias, ele teve morte cerebral e a família decidiu doar seus órgãos.

