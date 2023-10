'Jaspion Brasileiro' viraliza com moto pelas ruas do RJ após onda violência: 'chegou o reforço'

Um dia após a onda de violência que tomou conta das ruas do Rio de Janeiro, no último dia 23, com 35 ônibus incendiados, um vídeo inusitado começou a circular na internet: um homem fantasiado do personagem Jaspion, pilotando uma moto pelas ruas da cidade.

No X, antigo Twitter, usuários comentaram que, finalmente, “se sentem seguros”. “Já podemos ficar tranquilos, chegou o reforço no Rio”, comentou um perfil no X. “Não há o que temer” e “Carioca brinca com tudo”, afirmaram outros usuários.

A gravação teria sido feita por um policial, mas apesar de ter viralizado esta semana, não se tem informações oficiais sobre a data em que o vídeo foi feito.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Cidades