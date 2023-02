IPVA em BH, Minas Gerais: qual valor e prazo de até quando paga com desconto

O pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em Belo Horizonte-MG começa a partir de março e o tributo é um dos requisitos para a renovação de licença de veículos automotores e emissão de segunda via de documentos. A Secretaria da Fazenda de cada estado define o valor e prazo de pagamento do imposto anualmente a partir do tipo de veículo; confira o calendário e valores do IPVA 2023 em Belo Horizonte.

Calendário de pagamento IPVA 2023

A data de pagamento do IPVA inicia em 13 de maio e termina em 19 de maio, sendo referente a todos os veículos automotores viários usados, de acordo com o final da placa; veja

Calendário IPVA 2023 BH (Reprodução/Secretaria da Fazenda)

Como pagar o IPVA 2023 em BH?

O imposto pode ser pago em bancos credenciados, realizado na cota única em março com desconto de 3% ou em três parcelas consecutivas sem desconto, no valor mínimo de R$50,00.

Ao realizar o pagamento sem o guia de arrecadação, basta informar o código Renavam do veículo e o agente arrecadador emitirá o comprovante de pagamento.

Caso não consiga realizar o pagamento da primeira forma, é possível pagar através da DAE (Documento de Arrecadação Estadual). Clique aqui para consultar.

Acesse o site da Secretaria da Fazenda clicando aqui .

