Inspetor da Polícia Civil morre de covid aos 43 anos

O policial civil Alexandre Panichi foi mais uma jovem vítima da covid. Ele tinha 43 anos e morreu nesta segunda-feira (28), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Secretaria de estado de Polícia Civil (Sepol), através de uma rede social. As informações foram divulgadas pelo G1.

De acordo com a secretaria, Pancini “lutou bravamente” por quase 50 dias contra a doença. Ele era policial civil havia sete anos e estava na Core, a Coordenadoria de Recursos Especiais, desde 2015.

A secretaria destacou que Alexandre Pancini participou da operação na comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio, que terminou com 28 mortos.

A Sepol fez um apelo para que todos continuem seguindo as medidas protetivas e reforçou que a pandemia não acabou.