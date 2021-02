Igreja evangélica é flagrada realizando culto para 2 mil pessoas

Uma igreja evangélica foi fechada na noite de quarta-feira (24), por realizar um culto para mais de 2 mil pessoas no local.

O espaço foi flagrado durante uma fiscalização integrada de combate à covid-19.

A Igreja Mundial do Reino de Deus, no bairro Batel, em Curitiba, teria tido a maior presença de fiéis às 19h. A movimentação, entretanto, teria começado ainda à tarde.

A aglomeração provocada pelo evento “Noite de Abraão" contraria as medidas e orientações do Poder Público de Curitiba.

Desde o início do ano, está em vigor na cidade a lei que prevê multas de até R$ 150 mil por promoção de eventos com aglomeração.

Segundo o cabo Everson Estácio, da PM, os organizadores do evento acataram as ordens policiais. “É inaceitável um evento dessa proporção em tempos de pandemia. A prefeitura tomou parte da documentação para notificação e aplicou três multas, que totalizam R$ 150 mil. O promotor do evento foi identificado e encaminhado para termo circunstanciado, onde vai responder também na parte criminal”, explicou.