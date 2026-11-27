IBGE revela aumento da expectativa de vida dos brasileiros; saiba quanto

O levantamento mostra uma evolução significativa da longevidade no país ao longo das últimas décadas

O IBGE estima que a população idosa deve se tornar a maior parcela do país até 2070 ( Foto: Freepik )

A expectativa de vida dos brasileiros chegou a 76,9 anos em 2025, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira (27). O resultado representa um aumento em relação a 2024, quando a média era de 76,6 anos. Em um ano, o indicador avançou aproximadamente quatro meses.

O levantamento mostra uma evolução significativa da longevidade no país ao longo das últimas décadas. Em 1940, a expectativa de vida ao nascer era de 45,5 anos. O número ultrapassou os 70 anos em 2000 e alcançou 76,2 anos em 2019, antes de sofrer uma queda durante a pandemia de Covid-19.

Em 2021, o indicador chegou a 72,8 anos, refletindo os impactos da crise sanitária. A partir de 2022, porém, voltou a crescer e, em 2023, superou o nível registrado antes da pandemia. Entre 1940 e 2025, o ganho foi de 31,4 anos.

Quantos anos uma pessoa ainda pode viver?

Os dados do IBGE também apresentam estimativas de quantos anos uma pessoa ainda pode viver, em média, de acordo com a idade atual.

Em 2025, quem tinha 20 anos poderia esperar viver mais 58,4 anos, chegando aos 78,4 anos. Para quem tinha 40 anos, a estimativa era de mais 40 anos de vida, alcançando os 80 anos. Já entre as pessoas com 60 anos, a expectativa era de viver, em média, mais 22,7 anos, o que corresponde a uma idade de 82,7 anos.

Veja a evolução da expectativa de vida no Brasil

Confira os dados históricos da expectativa de vida ao nascer, segundo o IBGE:

1940: 45,5 anos

1950: 48,0 anos

1960: 52,5 anos

1970: 57,6 anos

1980: 62,5 anos

1991: 66,9 anos

2000: 71,1 anos

2010: 74,4 anos

2019: 76,2 anos

2020: 74,8 anos

2021: 72,8 anos

2022: 75,4 anos

2023: 76,4 anos

2024: 76,6 anos

2025: 76,9 anos