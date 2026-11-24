Expectativa de vida em Cuba cai pela 1ª vez em quase 80 anos, alerta OMS

O sistema de saúde de Cuba, reconhecido internacionalmente, foi durante décadas uma das principais conquistas do governo comunista, mas agora "está passando por uma situação difícil e crítica"

A expectativa de vida em Cuba diminuiu pela primeira vez em quase 80 anos, com uma queda que supera os quatro anos entre 2020 e 2025, informou nesta terça-feira, 24, em Havana, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A ilha de quase 9,5 milhões de habitantes enfrenta há algum tempo uma grave crise econômica, que se aprofundou com o bloqueio energético imposto pelos Estados Unidos no início deste ano.

"A mortalidade aumentou e a expectativa de vida em Cuba diminuiu pela primeira vez desde o início dos registros, em 1950, passando de 78,8 anos em 2020 para 74,4 anos em 2025", afirmou o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em uma coletiva de imprensa.

O sistema de saúde de Cuba, reconhecido internacionalmente, foi durante décadas uma das principais conquistas do governo comunista, mas agora "está passando por uma situação difícil e crítica", acrescentou Ghebreyesus, ao fim de uma visita de três dias à ilha.

Segundo o diretor-geral da OMS, a taxa de mortalidade infantil "mais que dobrou", passando de 4 mortes por 1.000 nascidos vivos em 2020 para 9,9 em 2025.

Da mesma forma, a mortalidade materna passou de 37,4 por 100.000 nascidos em 2019 para 44,1 em 2025.

"A taxa de sobrevivência do câncer pediátrico caiu de 85% para 65% em decorrência do início do bloqueio energético americano", acrescentou.

Nesse contexto, o chefe da agência de saúde da ONU anunciou uma ajuda de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,7 milhões) para apoiar campanhas de vacinação infantil e a compra de materiais médicos essenciais.

Também destacou que as Nações Unidas prestarão "ajuda" ao programa de reformas lançado pelo governo para abrir a economia ao mercado, após décadas de modelo estatista.

"O governo identifica as áreas prioritárias que precisam do nosso apoio", disse Ghebreyesus.

Ele ressaltou que "há problemas no setor de saúde ou em outros setores devido às sanções, que todos conhecem, mas, ao mesmo tempo, é bom que o governo reconheça que também há problemas internos".

"Acho que abordar as questões externas e internas é muito importante para avançar", acrescentou.

O governo Trump aumentou consideravelmente a pressão sobre Cuba, sob embargo americano desde 1962, com seu bloqueio petrolífero e sucessivas ondas de sanções contra toda a cúpula dirigente do país, assim como contra praticamente todos os seus setores econômicos.