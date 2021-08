Homem tem a cabeça arrancada a terçadadas após discussão

A polícia encontrou um corpo em estado de decomposição e decapitado, na manhã da última segunda-feira (2), na comunidade Bom Jesus do canela, em Maués, no Amazonas. Uma discussão pode ter sido a motivação do crime. As informações são do Portal Holanda.

De acordo com informações repassadas pelos policiais militares, denúncias levaram a equipe até o local do crime, um ambiente de mata fechada e difícil acesso. Os agentes encontraram o corpo de um homem, identificado como Anailson Gatto, e estava em estado de putrefação.

Em depoimento, as testemunhas disseram que a vítima havia se desentendido com outras pessoas. Durante a discussão, Anailson foi alvejado com tiros na região do braço e, em seguida, golpeado a terçadadas, tendo por último, a cabeça arrancada.

O corpo foi encaminhado para o Hospital Geral da cidade e o 48° DIP dará continuidade nas investigações.