Homem que viveu mais tempo com coração transplantado no Brasil falece em Alagoas

Francisco Sebastião de Lima, o primeiro paciente a passar por um transplante de coração no Nordeste e o mais longevo transplantado cardíaco do Brasil, faleceu na madrugada desta terça-feira (11), em sua casa, na cidade de Santana do Mundaú, interior de Alagoas. Francisco, de 51 anos, recebeu o coração doado em março de 1989, em Aracaju (SE), em uma época em que transplantes de coração eram realizados somente em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

O transplante foi feito pelo médico alagoano José Wanderley Neto, em parceria com o estado de Sergipe. Francisco se recuperou da cirurgia e retornou para sua casa, na Zona da Mata alagoana, onde viveu até seu falecimento. Nos últimos meses, ele estava em tratamento contra um melanoma.

Francisco guardava em casa um recorte de jornal com matéria publicada em março de 1989 sobre o transplante que lhe deu um novo coração (Reprodução / Arquivo pessoal)

O médico e deputado estadual Dr. Wanderley (MDB) comunicou o falecimento de Francisco em uma sessão na Assembleia Legislativa de Alagoas, afirmando que o paciente se tornou o mais longevo transplantado de coração do País, além de ter feito o primeiro transplante da região, aos 17 anos.

Durante seu pronunciamento, o médico ressaltou que a sobrevivência de Francisco por mais de três décadas depois do transplante, marcou a história da cardiologia. Antes dele, o mais longevo paciente com coração transplantado era o advogado paulista Tanabi Waldir de Carvalho, que faleceu aos 82 anos, 32 anos após o transplante. Dr. Wanderley liderou mais de 50 transplantes cardíacos em Alagoas ao longo dos anos.