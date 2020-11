Homem mata compadre que ofereceu dinheiro para fazer sexo com a mulher dele

Um jovem de 25 anos foi preso suspeito de matar brutalmente a pauladas o próprio compadre. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em fevereiro deste ano e teria sido motivado por suposto assédio sexual em mensagens enviadas pela vítima à esposa do suspeito. Investigações duraram cerca de 7 meses.

A vítima é Ademostero Batista da Silva, de 48 anos, que sofreu múltiplas lesões. O suspeito tomou conhecimento de que a vítima teria enviado mensagens de cunho sexual para a esposa do autor, oferecendo, inclusive, dinheiro em troca de relação sexual. O caso ocorreu em Bonfinópolis, em Goiás.

Nervoso com o conteúdo das mensagens, o jovem, cuja identidade permanece em sigilo, surpreendeu a vítima durante a noite e desferiu diversos golpes com um pedaço de madeira. Depois disso, teria arrancado olhos e dentes da vítima, causando o óbito de Ademostero com sete golpes de faca. Segundo as investigações, o crime foi premeditado.

Em seguida, o corpo de Ademostero foi colocado no porta malas de um carro e jogado do alto da ponte do Rio das Caldas, em Leopoldo de Bulhões. Após o crime, o suspeito, na intenção de simular que a vítima estaria viva, pegou o celular de Ademostero e escreveu mensagens aos familiares dizendo que sairia de Bonfinópolis para um local sem contato.

Prisão

Depois de cerca de sete meses de investigação da Polícia Civil com apoio do Instituto de Identificação da corporação e Polícia Técnico-Científica, realizou a prisão cautelar do jovem na última quinta-feira (19). Ele é considerado de altíssima periculosidade e possui passagens por roubo majorado, receptação, porte de arma e adulteração de veículo. O homem vai responder por homicídio qualificado por meio cruel.