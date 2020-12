Homem mata cachorro com golpes de barra de ferro em condomínio

Um homem é investigado pela Polícia Civil após ser flagrado atacando um cachorro com uma barra de ferro. O caso ocorreu na noite do último domingo (27). Bolt, como era chamado o animal, tinha um ano e meio de vida e acabou morrendo poucas horas depois da agressão.

O suspeito é um morador de condomínio em Arniqueira, no Distrito Federal. Segundo o dono do cão, que não quis se identificar, o portão da casa dele está com defeito e a família ainda busca recursos para pagar o conserto. Neste meio tempo, os três cachorros da casa aprenderam a sair sozinhos dos limites da residência e andar pelo condomínio.

“O Bolt é o mais hiperativo deles e fica querendo sair. Às vezes, quando estão todos fora, os animais acabam saindo e andando pela nossa rua”, explica.

De acordo com ele, foi o que aconteceu no domingo. A família estava fora e o vira-lata saiu do portão ao ver um vizinho passando com a esposa e filho. “Ele normalmente late, mas nunca avança em ninguém. No vídeo, dá para ver que ele fazia um movimento de voltar para dentro da casa antes de ser acertado”, diz o dono.

Apesar deste movimento, o agressor não hesitou em acertar a cabeça do cachorro. Após o primeiro golpe com uma espécie de barra de ferro, ele deu mais um, e foi embora.

Três horas depois, uma moradora da casa chegou e viu o estado do cão. Ele foi levado imediatamente ao veterinário, mas não havia o que fazer. “Ele estava com hemorragia na cabeça, traumatismo craniano e perfuração no pulmão. O médico disse que não poderia tentar reanimá-lo”, conta.

Ainda de madrugada, a família foi à 21ª DP e registrou a ocorrência, que é investigada como maus-tratos a animal.