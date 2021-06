Homem fica com facão cravado na cabeça após briga

Uma briga terminou com um facão cravado na cabeça de um homem. O crime aconteceu na última quarta-feira (16), em Santa Catarina, mas a vítima passou cerca de seis horas com o facão no crânio e pediu ajuda apenas no começo da manhã de quinta-feira (17). O suspeito foi preso em flagrante. As informações são do Metrópoles.

Segundo a polícia, dois homens começaram a discutir e passaram a se agredir fisicamente em uma residência. O suspeito cravou um facão na cabeça da vítima e roubou a bicicleta dele para fugir. Não se tem informação se o homem, de 59 anos, desmaiou ou dormiu, o que se sabe é que ele passou cerca de 6 horas durante a madrugada com a faca na cabeça.