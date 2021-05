Homem é executado a tiros no meio da rua; vítima estaria jurada de morte

Um homem que estaria jurado de morte foi executado na noite desta segunda-feira (17), no meio da rua, com três tiros na cabeça. Ele morreu no local, no centro de Manaus (AM).

Testemunhas informaram à polícia que o homem era conhecido por furtos na região. De acordo com informações, uma dupla se aproximou e efetuou os disparos contra a vítima, sem se importar com os transeuntes.

O caso está sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve usar câmeras de segurança de estabelecimentos próximos para tentar identificar os suspeitos do crime.