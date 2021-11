Homem é baleado em quarto de motel e corre nu para pedir socorro na rua

Um homem de 35 anos foi baleado na tarde da última sexta-feira (26) dentro de um motel. Após ser atingido, ele correu nu para pedir ajuda na rua. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros prestaram socorro ao homem. As informações são do portal O Globo.

De acordo com o portal Campo Grande News, o homem atingido é personal trainer e estava acompanhado por uma mulher de 32 anos, que também ficou ferida. Ambos foram vítimas do ataque do ex-marido da mulher, o policial rodoviário federal Tony Emerson Morreto, de 48. O caso aconteceu na última sexta-feira(26), no bairro Nova Lima, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Enquanto o homem levou um tiro na boca, a mulher teve o rosto machucado, levou coronhadas e teve o corpo arranhado. Os nomes das vítimas não foram revelados.

Segundo o site MidiaMax , o casal estava em um dos quartos do motel quando o ex-marido invadiu o local, agrediu a mulher e fez os disparos. Foram 5 tiros, sendo que pelo menos um atingiu a vítima na boca.

O homem baleado está internado na Santa Casa de Campo Grande. Ele passou por cirurgia e tem quadro de saúde estável.

Suicídio

O policial que agrediu a ex-mulher e atirou no parceiro dela foi encontrado morto na capital de Mato Grosso do Sul neste domingo (28).

O corpo de Tony Emerson Moretto, teria sido encontrado por moradores em uma área de mata próxima à rodovia MS-040. O veículo usado pelo agente no ataque ao motel também foi localizado no local. A principal suspeita é que ele tenha tirado a própria vida. A informação foi dada pelo jornal Campo Grande News e confirmada por O Globo.