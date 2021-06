Homem é assassinado com 12 golpes a facadas na frente de mulher

Um cabeleireiro, de 61 anos, foi assassinado a facadas por dois suspeitos, ainda não identificados, por volta das 7 da manhã desta terça-feira (21), no salão de beleza que a vítima trabalhava, na rua Aratiba, no bairro de São José, na Zona Leste de Manaus. Os agentes suspeitam que ocorreu como o ‘pagamento’ de uma dívida. As informações são do portal Holanda.

De acordo com o site, Joaquim Ramos, morava no lugar do crime e dividia, nos fundos do salão, um quarto com uma senhora. Ele se preparava para tomar café com um amigo quando foi abordado pelos criminosos.

O Tenente C. de Souza, da 9° Cicom, informou que o homem teria recebido o primeiro golpe ainda na porta do salão. Mesmo ferido, ele correu para o quarto, porém, foi alcançado pelos dois homens e esfaqueado 12 vezes, sendo seis, na região das costas e na barriga.

Assim que terminaram o esfaqueamento, os suspeitos amarram a idosa para que ela não atrapalhasse a fuga deles. O Samu chegou a ser acionado, mas Joaquim não resistiu aos ferimentos.