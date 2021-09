Homem dispara tiro acidental contra si mesmo durante assalto e morre

Um homem que não teve a identidade divulgada morreu após disparar um tiro acidental contra si próprio durante um assalto. O suspeito foi atingido no pescoço e morreu no local. O caso aconteceu no domingo (12), em Figueira (PR). As informações são do G1 do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava junto de outros dois homens no assalto a um posto de combustíveis da cidade.

Após o disparo acidental, o homem sufocou até a morte, ainda dentro do estabelecimento. Os outros dois suspeitos fugiram sem levar nada.

Até o início da noite desta segunda-feira (13), os suspeitos não haviam sido localizados. A Polícia Civil informou que trabalha para identificar a dupla.