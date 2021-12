GovTech Desenvolve se instala no parque científico da Unicamp

A GovTech Desenvolve, startup paraense cria da foi selecionada em seleção nacional do Parque Científico e Tecnológico da Universidade de Campinas (Unicamp), em São Paulo, com a maior nota entre os projetos aprovados.

O ano de 2021 foi muito produtivo para a startup, que também está participando do programa de aceleração Scale-Up da Endeavor, a rede formada pelas empreendedoras e empreendedores à frente das Scale-Up que mais crescem no mundo e que são exemplos para o País. O programa apoia empresas com alto potencial de crescimento, diferencial competitivo claros, modelos de negócios comprovados pelo mercado e no momento certo para escalar.

A primeira e única startup da região Norte selecionada ficou entre as 74 de 15 estados brasileiros e Distrito Federal que passaram a integrar o seleto grupo da Scale-Up Endeavor. A Endeavor é uma rede global sem fins lucrativos que apoia empreendedores de alto impacto e que está presente em mais de 30 países, sendo oito escritórios em diversas regiões do Brasil.

Também foi a primeira e única startup da região Norte selecionada para participar do Programa de Aceleração do BrazilLAB, o primeiro hub de inovação do setor público do Brasil, que neste ano selecionou 18 GovTechs, sendo 15 brasileiras, uma da Colômbia, uma do Peru e uma do Vale do Silício dos EUA.

O programa BrazilLAB acelera startups e conecta empreendedores com o setor público, contando com uma ampla rede de investidores e parceiros. Além disso, o selo GovTech do BrazilLAB certifica startups como apacitadas e aptas a trabalharem e venderem para diferentes órgãos do governo.

A empresa também foi uma das cinco finalistas da etapa Brasil ao Prêmio Globant Awards Digital Disruptors 2021, que visa reconhecer aqueles que se destacam e se esforçam para garantir que suas empresas permaneçam na linha de frente da revolução digital. Eles impulsionam a mudança dentro de suas organizações, motivam seus pares a se reinventarem, incentivando uma cultura de inovação e desafiando o status quo.

Cidade inteligente, criativa e inovadora

A tecnologia que vem impulsionando o crescimento da GovTech Desenvolve é a multiplataforma web e responsiva Desenvolve Cidade, composta pelos seguintes módulos de serviços públicos digitais: A plataforma web e mobile Empresa Digital, Mobi Legal, Gestão Digital do ISS, IPTU Digital, ITBI Digital e de Gestão e Conciliação Digital da Dívida Ativa dos municípios.

A tecnologia Empresa Digital | Integrador Municipal da REDESIM, por exemplo, é a primeira plataforma brasileira que possibilita a abertura de empresa pelo celular e em um tempo equivalente a países como Canadá, Reino Unido, EUA e Singapura.

Criada para funcionar em “cloud computing” e gerenciando “Application Programming Interfaces - APIs” interopera dados entre os três entes federados para realizar, em tempo real, a atualização e o compartilhamento cadastral de empresas entre a Receita Federal, Juntas Comerciais e quatro secretarias municipais, 24 horas por dia e 365 dias do ano.

Os serviços públicos podem ser acessados pelo computador, tablet ou celular. A empresa agora está na fase de implantação dessa tecnologia em escala nacional para potencializar o impacto da desburocratização dos serviços públicos de licenciamento urbanístico, ambiental, sanitário, de transporte, de obras e de localização e funcionamento de negócios nos municípios brasileiros.

Para avaliar os diferenciais e o impacto da implantação das tecnologias da GovTech Desenvolve nas cidades, basta utilizar o exemplo da cidade de Parauapebas, no sudeste do Pará. Em três anos de implantação, dobrou a arrecadação própria, mais de quatro mil empresas foram abertas por meio digital, foram mais de 35 mil processos digitais de licenciamento urbanísticos, ambientais, sanitário e de localização e funcionamento de negócios para abertura, alteração cadastral, renovação anual de licenças e baixa de empresas.

A GovTech Desenvolve é uma empresa paraense, filha do Laboratório StartupLab e Programa de Incubação de Empresas de Base Tecnológica (PIEBT) da Agência de Inovação Tecnológica (Universitec/UFPA). É também certificada pelo selo GovTech do BrazilLab e a primeira e única GovTech da região Norte do Brasil a receber o Prêmio TOP 10 Ranking GovTech 2020 e figurar entre as startups mais atraentes para o mercado corporativo brasileiro.

Parceria com a Unicamp ajuda cidades brasileiras

O Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, que funciona desde 2008, é um ecossistema especializado na transferência do conhecimento e da inovação. Os ambientes do Parque permitem que alunos, professores e pesquisadores trabalhem em conjunto com empresas incubadas, startups e laboratórios de P&D e gerem conhecimento aplicado a práticas de tecnologia em diversos segmentos da sociedade, governos e indústrias.

Essa grande rede de talentos funciona como catalisadora de novas ideias e negócios, criando um importante elo entre o ambiente acadêmico, o mercado e a sociedade para construção de tecnologias capazes de solucionar problemas que dificultam o desenvolvimento científico e tecnológico do País.

A Desenvolve, por sua vez, é uma GovTech | Smart City | Law Tech especializada na criação e no desenvolvimento de inovações tecnológicas para administração pública, que vem atuando na transformação digital de prefeituras.

“O nosso foco é promover a inovação e a disrupção digital nos órgãos de licenciamento urbanístico, ambiental, sanitário, obras, transporte e de gestão das receitas próprias municipais. A ideia é promover a substituição de jornadas físicas, presenciais e analógicas por serviços públicos digitais isonômicos, impessoais, transparentes, seguros e eficientes”, explica Jó Sales, fundador e CEO da Desenvolve.

“Acreditamos que aliar conhecimento científico e tecnológico às experiências práticas e rotinas de funcionamento das organizações públicas municipais é a base para promoção da inovação e da disrupção digital do setor público no Brasil. Esta é a nossa principal motivação ao pleitear a instalação da nossa startup no Parque Tecnológico da Unicamp”, completa.

No plano de instalação da empresa no Parque da Unicamp está a proposta de incorporar estudantes, professores e pesquisadores no projeto, criando programas de estágio e pesquisa em áreas como Sistemas de informação e Engenharia de Software; Arquitetura e Urbanismo, Tecnologia e Cidade; Federalismo Fiscal, Tributação Local, Finanças Públicas e Desenvolvimento Local, Inteligência Artificial e Blockchain aplicados ao setor público, Tecnologias Geoespaciais, entre outras.