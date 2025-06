Governo da Indonésia define esquema para resgate do corpo de Juliana Marins; veja como será

Equipes de resgate da Indonésia farão, às 6h de quarta-feira (horário local), o resgate do corpo da brasileira Juliana Marins, que caiu durante uma trilha no monte Rinjani. No horário de Brasília, a operação começa às 19h desta terça-feira (25).

Juliana caiu na sexta-feira (20), enquanto caminhava em uma trilha próxima a um vulcão. O local é conhecido por sua beleza natural, mas também por riscos e terrenos desafiadores. O corpo dela foi localizado nesta terça-feira (25), a 600 metros do ponto da queda, segundo o governo da Indonésia.

A operação de resgate foi dificultada por condições meteorológicas adversas e baixa visibilidade. Por isso, a retirada do corpo será feita apenas na manhã desta quarta, segundo a Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia.

Após ser içado, o corpo será levado até um acampamento de socorristas ao longo da trilha e, de lá, transportado em maca até a cidade de Sembalun, na ilha de Lombok. Em seguida, será encaminhado de avião ao Hospital Bayangkara. As autoridades não informaram quando o corpo deve chegar ao hospital.

Juliana ficou quase quatro dias à espera de resgate. O acidente aconteceu no sábado (21) pelo horário local — ainda sexta-feira (20) no Brasil. Sete socorristas conseguiram alcançar o local do acidente nesta terça.

A demora no resgate gerou mobilização nas redes sociais. Familiares e amigos relataram desencontros de informações e questionaram a logística da operação. Circulou, por exemplo, que Juliana teria recebido água e comida no sábado, algo que não se confirmou.

Juliana era natural de Niterói (RJ) e formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), desde 2021. Trabalhou com conteúdo digital no canal Off e no Multishow. Nas redes, acumulava elogios profissionais.

Família viaja à Indonésia

O pai de Juliana, Manoel Marins, informou pelo Instagram que embarcou nesta terça-feira (25) rumo a Bali, na Indonésia, para acompanhar a operação. Na segunda (24), enfrentou dificuldades em Lisboa (Portugal), devido ao fechamento temporário do aeroporto de Doha, no Catar, após ataques do Irã. A conexão no país era parte do trajeto até a Indonésia.