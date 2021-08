Funcionários de posto de saúde tomam café e perdem controle das pernas

Alguns funcionários de um posto de saúde em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, chegaram a cair desacordados no chão após tomarem café de uma garrafa térmica. As informações foram divulgadas pelo G1 Rio de Janeiro.

Foram cerca de 10 funcionários que passaram mal após ingerirem café de uma garrafa térmica, na sexta-feira (30).

De acordo com os relatos, as pessoas que beberam o café perderam o controle das pernas e alguns caíram desacordados no chão.

Os pacientes foram atendidos no próprio posto de saúde, sendo que um precisou ser encaminhado ao Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste, e foi liberado.

A Secretaria Municipal de Saúde registrou o caso na Polícia Civil. E amostra do café foi encaminhada para a perícia para saber se havia alguma substância estranha.