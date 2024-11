Ex que ateou fogo na casa de homem-bomba respira por aparelhos

A ex-mulher do homem-bomba Tiü França, Daiane Dias, está internada em estado gravíssimo no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, em Lages (SC). A mulher é suspeita de incendiar a casa de Francisco Wanderley Luiz no último domingo (17) e agora respira com a ajuda de aparelhos.

Daiane sofreu queimaduras de 1º, 2° e 3º graus em 100% do corpo após atear fogo no imóvel e foi socorrida pelos vizinhos. Segundo Guilherme Antonio, filho adotivo de Francisco Luiz, ela está na ala de queimados do hospital e seu quadro é quase irreversível.

“Ela está muito mal. As chances de sobrevivência são praticamente zero. Estamos rezando. Os médicos dizem que cada minuto que ela passa viva, é um milagre”, contou Guilherme ao Metrópoles.