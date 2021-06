Estudante tem perna amputada após ser esmagada por boi

Uma estudante de medicina veterinária de 27 anos viveu uma tragédia pessoal enquanto guiava bois para uma carreta de transporte. O animal saiu do corredor e prensou a vítima contra a cerca com uma chifrada. Ela teve a perna esmagada e precisou amputá-la. As informações foram divulgadas pelo G1.

A estudante com Rafaela Nardi jamais imaginou que isso poderia acontecer durante um trabalho corriqueiro, como embarcar bois para a venda. O boi de mais de 600 quilos do sítio onde mora, em Sorocaba (SP), tentou escapar do transporte e provocou o acidente.

O acidente levou amigos e parentes a fazer uma vaquinha, que arrecadou R$ 12 mil para a compra de uma prótese.

"Nunca imaginei que isso iria acontecer comigo, mas estou me recuperando bem, graças a Deus. Agradeço por estar viva. Não sabia da vaquinha, só me contaram quando saí do hospital. No início, não queria muito porque acho que outras pessoas precisam mais do que eu. Mas, mesmo assim, fiquei muito feliz", afirma.

Boi manso

O acidente foi no dia 21 de maio, quando ela estava colocando o boi em uma carreta de transporte para levar ao comprador, quando o boi se virou e tentou sair do corredor usado para o animal entrar na cabine. Rafaela não conseguiu sair do caminho do boi a tempo e acabou sendo atingida.

"Ele bateu o chifre na minha coxa direita e eu fiquei em cima dele. Daí, ele andou mais um pedaço e eu caí. Fiquei presa com ele no corredor, empurrei a porta e ele saiu me arrastando", conta.

"É um boi muito manso, e nós o chamamos de Nego. Fiquei sentada no chão, porque não conseguia levantar. Meu joelho estava totalmente fora do lugar. Ele vinha para perto de mim, eu chamava o nome dele e ele parava encostado na minha mão. Foi assim até minha irmã e meu namorado chegarem", diz.

Articulação

"Os médicos colocaram meu joelho no lugar, mas falaram que havia afetado a parte vascular da minha perna", conta a estudante.

Os médicos submeteram a jovem a vários procedimentos, inclusive cirurgias, mas não conseguiram salvar a perna, que teve que ser amputada acima do joelho.

Perna foi amputada acima do joelho (Arquivo pessoal)

"A única opção era amputar e eu não questionei. Só perguntei ao médico se acabaria a dor que eu estava sentindo. Sei como a medicina é mais avançada hoje e, por isso, fiquei mais calma", conta.

A estudante teve alta no dia 31 de maio. Depois de retirar os pontos, começa a fase de fisioterapia e de adaptação para colocar a prótese "O sentimento é de gratidão por cada um que fez uma doação", ressalta.