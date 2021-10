Estudante de história é investigada por usar foto de Hitler em bolo de aniversário

Uma estudante do curso de História da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) está sendo investigada por usar uma foto de Adolf Hitler, líder do nazismo, em um bolo de aniversário. As informações são do G1 Nacional.

De acordo com Márcio Steffens, delegado regional, um inquérito está em andamento para procurar entender qual era a intenção da jovem ao fazer o bolo com a foto e divulgar nas redes sociais. Ela pode responder por apologia ao nazismo com pena de reclusão de dois a cinco anos. "Vamos ouvir as pessoas e em 30 dias finalizar o inquérito", disse ele.

Em nota, a UFPel informou que está acompanhando e averiguando os fatos com cautela para que não aconteça atos injustos, leia:

"Uma universidade precisa ser um espaço de apoio a todas as pessoas, garantindo direitos, valorizando a vida. A UFPel é contra qualquer forma de enaltecimento ao nazismo, ao fascismo e a autores de crimes contra a Humanidade. Em dias tão tristes como os que estamos vivendo, de pandemia, de afastamento e de crise de valores, precisamos cuidar de nós, cuidar das pessoas à nossa volta, assim como daqueles e daquelas que necessitam do nosso apoio.

Nesse sentido, a UFPel está acompanhando e averiguando os fatos ocorridos recentemente com a cautela necessária, também para que não aconteçam atos injustos, devido a análises intempestivas de nossa parte.A assessoria da reitora Isabela Andrade também reitera que, concretamente, "repudiamos qualquer apologia ao nazismo ou qualquer outra forma de discriminação. Além disso, tendo em vista que o fato não ocorreu nas dependências da universidade e nem em qualquer atividade acadêmica, ao recebermos a notícia dos fatos, encaminhamos imediatamente à autoridade policial para as providências adequadas".