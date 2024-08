Estátua de Lúcifer de 5 metros custou R$ 35 mil e será instalada em santuário no Rio Grande do Sul

Uma estátua de Lúcifer com cerca de 5 metros de altura vai ser erguida em um santuário dedicado à entidade que está sendo construído por uma ordem religiosa em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O espaço com a estátua será inaugurado no próximo dia 13 de agosto. Segundo o Mestre Lukas de Bará da Rua, um dos representantes da Nova Ordem de Lúcifer na Terra, o santuário será o maior do Brasil dedicado a Lúcifer.

"Para nós, Lúcifer é um deus que, assim como tantos outros, foi demonizado pela Igreja Católica. Lúcifer é o portador da luz, do autoconhecimento", explicou o religioso.

De acordo com ele, em entrevista ao G1, a imagem foi construída em um ateliê e retrata a dualidade do ser humano e do esqueleto, possuindo pés e asas. Ela custou cerca de R$ 35 mil e foi custeada por Lukas e por outro integrante do grupo religioso.

O local do santuário é mantido em sigilo devido a ameaças, inclusive de morte, que os membros da ordem afirmam estar recebendo em suas redes sociais. Cerca de 100 pessoas participam das reuniões do culto. Os encontros ocorrem duas vezes por mês, e novos integrantes só conseguem entrar na Nova Ordem de Lúcifer na Terra se forem indicados por alguém que faz parte.

Através das redes sociais, Tatá Hélio de Astaroth, um dos fundadores do santuário, ressaltou que não foi utilizada nenhuma verba pública para a construção do espaço.

Em nota, a Prefeitura de Gravataí afirmou que a administração municipal não tinha conhecimento até o momento sobre a criação de um santuário dedicado a Lúcifer na cidade.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)