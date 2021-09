Estátua de Bolsonaro causa controvérsia em Passo Fundo

Nas redes, após simpatizantes erguerem em pleno 7 de Setembro uma estátua do presidente Bolsonaro, as opiniões ficaram bem divididas no dia seguinte, alguns comemorando a homenagem, outros criticando e mesmo zombando do fato. O objeto foi erguido na cidade de Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul. As informações foram divulgadas pelo Extra.

A obra, feita de ferro e outros metais, que mostra o presidente Bolsonaro de forma heroica, foi inaugurada durante uma manifestação pró-Bolsonaro no último 7 de setembro. "O Presidente Bolsonaro já merece uma estátua em, pelo menos, um Estado do Brasil. Ele sim, é herói", escreveu um simpatizante no Twitter.

O Comitê pela Vida e Liberdade encabeça a homenagem. O advogado Jabs Paim Bandeira, que preside o grupo, explica que a ideia não foi improvisada, mas surgiu há dois anos e ganhou corpo nos últimos meses com trabalho intenso dos confeccionadores. O artista Jorge Luiz Grigolo ficou responsável pelo corpo. A cabeça foi feita por uma indústria do setor agrícola da cidade.

“Esse artesão deixou o trabalho dele diário para se dedicar a esse projeto, então, procuramos dar amparo nesse sentido. Fizemos uma vaquinha eletrônica para arrecadar dinheiro”, disse Bandeira.

Vandalismo

A ideia era tornar a estátua itinerante, mas havia o temor de que fosse vítima de vandalismo, disse o advogado. Então, a alternativa é deixá-la em locais privados, onde há segurança.

A inauguração em festa de ontem foi confrontada com a realidade da web na manhã desta quarta-feira, 8.

"Uma estátua feia, desproporcional e macabra, que representa muito bem o homenageado, pois reflete perfeitamente a sua personalidade", disse um perfil na rede social.

O nome da cidade chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter na madrugada desta quarta-feira.

Após críticas, o advogado Jabs Paim disse que a obra ainda precisa de "ajustes".