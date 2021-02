Enfermeira bolsonarista morre por reinfecção da Covid após recusar vacina

Foi sepultado na última quinta-feira (25) o corpo da enfermeira Priscila Veríssimo, de 35 anos, que morreu em consequência de uma reinfecção pelo novo coronavírus após ter se recusado a tomar a a dose da CoronaVac.

Ela era funcionária do Complexo Hospitalar Manoel Andrá (CHAMA) em Arapiraca, no interior de Alagoas (SE), e, por ser profissional da saúde integrava o grupo com direito prioritário a tomar o imunizante. Porém, rejeitou a orientação. Apoiadora de Jair Bolsonaro (sem partido), ela compartilhava frequentemente vídeos do presidente em sua conta do Facebook.

A enfermeira já havia sido infectada uma vez e, por conta disso, achou que não pegaria a doença novamente. Além disso, como várias vezes reiterou o presidente, tinha dúvidas quanto à eficácia da vacina chinesa. Na semana passada, ela pegou a doença novamente e, desta vez, teve complicações por causa da doença e acabou morrendo na última quarta, deixando um filho de 2 anos.