Empresas privadas fazem nova investida para comprar vacinas

Empresas privadas brasileiras tratam com o Ministério da Saúde uma autorização para importar 33 milhões de doses da vacina de Oxford/Aztrazeneca.

Pelas tratativas, metade do total dos imunizantes seria doada ao SUS (Sistema Único de Saúde). A outra parte imunizaria funcionários e familiares das companhias envolvidas na negociação.

O ministro Eduardo Pazuello (Saúde) disse, no início do ano, que somente após o SUS suprir as necessidades com vacinas, a iniciativa privada estaria liberada para importar o medicamento.

Segundo a Folha, na coluna da jornalista Julia Chaib, um texto que circula entre empresários cita Vale, Gerdau, JBS, OI, Vivo, Ambev, Petrobrás, Santander, Itaú, Claro, Whirlpool e ADN Liga como empresas envolvidas na negociação.

Mas a ideia é aumentar o número de empresas do pool de compradores.

Com as vacinas, essas empresas garantiriam a imunização de parte dos funcionários para manter a produtividade.

Segundo empresários, a conversa com o farmacêutica é conduzida pela Dasa, que detém laboratórios e hospitais.