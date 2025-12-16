Empresário confessa à Polícia que matou a namorada e forjou acidente de carro

O empresário Alison de Araújo Mesquita, de 43 anos, confessou à Polícia Civil, na noite desta segunda-feira (15) que matou a namorada e forjou batida de carro para parecer que a vítima morreu em um acidente. O crime ocorreu neste domingo (14) e a morte de Henay Rosa Gonçalves Amorim foi registrada como decorrente de um acidente de trânsito na MG-050, em Itaúna (MG).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu enquanto a vítima estava no banco do motorista e o namorado no do passageiro quando o carro invadiu a contramão e bateu em um micro-ônibus que estava à sua frente.

As imagens da câmera do pedágio

Os investigadores começaram a achar algumas brechas no caso do acidente quando os policiais conseguiram analisar algumas imagens obtidas por uma câmera do pedágio. Nas filmagens, a mulher estava inconsciente no banco do motorista, enquanto Alison na verdade estava controlando o volante do veículo.

No momento em que o casal estava passando em Itaúna, às 5h56, poucos minutos antes do acidente, a situação chegou a chamar a atenção de uma atendente do local. Na dúvida, ela perguntou ao homem se estava tudo bem com a namorada e Alison teria dito que a companheira estava passando mal, mas recusou parar o carro para um atendimento, como sugeriu a mulher do pedágio.

Alguns minutos depois, o carro invadiu a contramão em uma curva, no KM 90 da MG-050, e bateu de frente com um micro-ônibus de turismo. Agora, a morte de Henay continua sendo investigada como feminicídio, em que os policiais estão levando em consideração mensagens, fotografias e registros de atendimentos médicos que poderiam indicar um histórico de violência doméstica.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora web em Oliberal.com)