Dona de loja reage, toma arma e mata assaltante que tentou roubá-la

A letra da música eternizada na voz de Luiz Gonzaga, que exalta a coragem e fibra da mulher paraibana, ganhou ainda mais sentido na tarde desta terça-feira (19), depois que uma delas mostrou que esses versos realmente fazem jus a esse brio. Uma empresária de 50 anos reagiu a um assalto e conseguiu matar um dos criminosos que tentou roubar sua loja de roupas. As informações são do portal Paraíba Agora.

O caso aconteceu no bairro do Centenário, em Campina Grande. Dois suspeitos chegaram em uma moto, e um deles desceu e foi em direção à loja no intuito de cometer um assalto. Ele só não contava que a proprietária do estabelecimento não estivesse disposta a colaborar.

A mulher, que não teve a identidade divulgada, conseguiu pegar a arma do suspeito e, durante luta corporal travada com o acusado, que ainda tentou recuperá-la, atingi-lo com um tiro. O assaltante morreu na hora. O comparsa, que aguardava do lado de fora, fugiu ao ouvir o barulho do disparo. A mulher foi encaminhada para a Central de Polícia para prestar esclarecimentos.