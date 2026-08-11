Discussão por poda de árvore acaba em tiroteio e duas mortes

Dois homens morreram após uma discussão envolvendo a poda de uma mangueira na divisa de duas propriedades rurais em Córrego do Belém, na zona rural de São Domingos das Dores, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O caso ocorreu nesta terça-feira (11).

As vítimas foram identificadas como Miguel Chagas da Silva, de 76 anos, e Eberto Silvestre Guimarães Barro, de 41. Segundo as informações iniciais, o conflito começou quando Eberto foi até a área acompanhado do filho para cortar o pé de manga que ficava próximo à divisa dos terrenos.

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Miguel teria se incomodado com a ação e ido até o local. Durante a discussão, o idoso sacou um revólver e atirou contra Eberto, que morreu ainda no local. A ação foi registrada pelo filho da vítima.

Após o disparo, o filho de Eberto entrou em luta corporal com Miguel e conseguiu tomar a arma. Em seguida, efetuou um disparo contra o idoso.

Miguel foi socorrido e encaminhado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu.

O filho de Eberto permaneceu no local e aguardou a chegada da polícia. Até o momento, não havia informações sobre uma eventual prisão. A defesa dele não foi localizada para comentar o caso.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga. A Polícia Civil investiga as circunstâncias dos dois homicídios.