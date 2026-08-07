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Polícia

Ataque de abelhas mata quatro cães e deixa adolescente ferido após vizinho colocar fogo na colmeia

Ocorrência foi registrada na tarde da última quinta-feira (06), no município de Santarém

O Liberal
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Quatro cachorros morreram por ataque de abelhas após vizinho colocar fogo em colmeia, em Santarém. (Reprodução)

Quatro cachorros morreram e um adolescente ficou ferido após o ataque de abelhas, na tarde da última quinta-feira (06), na rua Padre Felipe Betendorf, no bairro Diamantino, em Santarém. Uma família registrou denúncia na 16ª Seccional de Polícia Civil para relatar os crimes de maus-tratos aos animais com resultado de morte, lesão corporal e perigo para a vida ou saúde. O ataque das abelhas teria ocorrido após um vizinho ter deliberadamente tocado fogo na colmeia, que estava na sua propriedade. 

De acordo com relatos das vítimas, por volta de 17h45min, o suspeito ateou fogo na colmeia de abelhas. O enxame ficou desalojado e migrou imediatamente para a residência da família vizinha, iniciando um ataque massivo contra as pessoas e os animais da casa.

O ataque resultou em lesões corporais por ferroadas em um adolescente de 17 anos, irmão da denunciante. Além disso, os quatro cachorros da família morreram por causa das várias ferroadas que sofreram. A família ainda tentou salvar os cachorros tirando as abelhas deles. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e encaminhou os animais a uma clínica veterinária. Mesmo assim, devido à gravidade da situação todos os cachorros evoluíram a óbito.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) de Santarém e o Corpo de Bombeiros tentaram adentrar a casa do autor para conter o ataque, mas teriam sido impedidos de entrar no imóvel. O suspeito ainda teria debochado da situação dizendo que poderiam acioná-lo na Justiça, pois não o caso daria em nada.

A reportagem do Grupo Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre a ocorrência, mas não houve resposta. O espaço segue aberto

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