Dia Nacional do Café: conheça três benefícios da bebida para a saúde

De manhã, no almoço, ou de tarde, preto ou com leite, quente ou frio, o café é a bebida que está presente quase que por unanimidade na casa dos brasileiros. Neste dia 24 de maio, é comemorado o Dia Nacional do Café, data que simboliza o início da colheita no mês nas regiões cafeeiras do país que é o maior exportador mundial de café.

De acordo com o New England Journal of Medicine, o café pode ter efeitos positivos no organismo, se consumido cerca de cinco xícaras pequenas por dia, o que equivale a cerca de 400 miligramas de dose ao dia. Consumido de forma moderada, segundo a pesquisa, o café ajuda no emagrecimento, melhora da digestão e previne alguns tipos de câncer.

Confira os benefícios abaixo:

Café como aliado do emagrecimento

Acredite se quiser, mas o café é um bom parceiro em qualquer dieta restritiva de alimentação e uma xícara ajuda a estimular a queima de calorias, por gerar calor pelo corpo e mover a gordura marrom.

Além disso, a cafeína e outros componentes ativa o sistema nervoso, que aumenta a produção de adrenalina e uma coisa puxa outra e atua, no final, naquela gordura indesejada.

Café como aliado da digestão

De novo a cafeína, esse componente principal do café, facilita no processo de digestão por atuar diretamente no sistema gastrointestinal. Além disso, o café contribui para a melhora do funcionamento do intestino.

Café como aliado na prevenção do câncer

O consumo de até três xícaras de café torrado e moído por dia pode ser o suficiente para prevenir o surgimento de mutações em células e causar câncer. O café contém antioxidantes e minerais que ajudam a combater este mal, se consumido de forma moderada.