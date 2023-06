Delegado agride guardas municipais em frente à delegacia, em São Paulo

O delegado titular do 1º DP de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, foi levado à Corregedoria da Polícia Civil, após agredir guardas civis metropolitanos (GCMs) em frente ao 14º Distrito Policial (Pinheiros) da capital paulista, na madrugada deste domingo (11).

O delegada se chama Rodrigo Gentil Falcão e, de acordo com o site Metrópoles, aparentava sinais de embriaguez. O motivo das agressões teria sido o fato de que a namorada dele foi encaminhada à delegacia de Pinheiros após colidir contra um carro de um motorista de aplicativo. Ela também estaria com sinais de embriaguez,

Nas proximidades do 14º DP, segundo apuração do site Metrópoles, o delegado entrou no carro do motorista de aplicativo e teria tentado convencê-lo a não registrar o boletim de ocorrência. Falcão, então, foi abordado pelos guardas.

Quando ele avistou a namorada, teria tentado pegá-la a força, puxando o braço dela. Nesse momento, ele é impedido pelos guardas. Ele passou, então, a ofendê-los e gritar para policiais militares, que estavam em frente à delegacia, para que eles gravassem a cena, que já estava sendo registrada pelo celular de um dos guardas.

O delegado insistiu em retirar a namorada de perto dos guardas, que comentaram sobre acionar a Corregedoria. Por fim, Falcão caminhou até a delegacia e gritou para “chamarem um carro”. Os GCMs o acompanharam até em frente ao distrito. O delegado falou com agressividade e derrubou um guarda, após empurrá-lo. Ele foi contido por PMs e GCMs em seguida.

Todos foram encaminhados à Corregedoria da Polícia Civil e depois liberados.

De acordo com o site Metrópoles, a namorada do delegado e ele se negaram a fazer o exame de aferição alcoólica no Instituto Médico Legal (IML), onde o policial civil teria passado mal.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo foi questionada sobre medidas tomadas contra o delegado, mas não havia se posicionado até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Histórico de agressão

Rodrigo Gentil Falcão foi secretário da Segurança Pública de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, por cerca de dois anos.

Ele foi exonerado do cargo, em novembro do ano passado, após o vazamento de um vídeo, feito em 2020, no qual ele aparece agredindo uma mulher com um soco.

A violência ocorreu durante uma abordagem policial, pouco antes de ele assumir o cargo no Executivo municipal.

O Metrópoles apurou que, durante sua gestão na Segurança Pública de Taboão, dezenas de procedimentos administrativos foram abertos contra ele, com base em denúncias de guardas afirmando serem ofendidos e vítimas de abuso de poder.

A defesa do delegado não foi localizada até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.