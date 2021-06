Corpo arrastado por jacaré em canal é recuperado por bombeiros

Um corpo foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (4), dentro de um canal situado no bairro da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio. Para resgatar o cadáver, os bombeiros também precisaram lidar com um jacaré, que chegou a arrastar o corpo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um chamado foi feito no fim da tarde desta quinta-feira, relatando a presença do corpo no canal. No dia, porém, o cadáver acabou não sendo localizado.

Nesta sexta-feira, às 8h51, um novo contato informou a presença de um corpo no mesmo canal. Apesar de não ser possível afirmar com certeza que se trata da mesma vítima, os bombeiros acreditam que esta é a hipótese mais provável. A avaliação leva em conta a distância de apenas 800 metros entre os dois pontos denunciados.

O trabalho de retirada durou cerca de duas horas e meia. Às 11h20, o corpo foi recolhido e levado para o Instituto Médico-Legal (IML). Apesar da presença insistente do jacaré, o Corpo de Bombeiros informou que a ação aconteceu "sem maiores transtornos". Após o trabalho dos militares, o animal permaneceu no canal.

A investigação das circunstâncias da morte ficará sob responsabilidade da Polícia Civil.