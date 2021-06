Conheça a aracnoidite torácica, doença rara que matou atriz de 21 anos

Mabel Calzolari, atriz de apenas 21 anos, morreu na última terça-feira (22), vítima de complicações da aracnoidite torácica. A doença rara na medula foi espinhal descoberta em 2019, logo após dar à luz ao primeiro filho. No caso de Mabel, embora a condição possa ter várias causas, a suspeita é de que tenha sido provocada pela anestesia recebida no parto. As informações são do Metrópoles.

De acordo com a neurologista Thaís Augusta Martins, em entrevista ao Metrópoles, a aracnoidite é uma condição muito grave. “A anestesia oferece um risco muito pequeno, e os casos de aracnoidite torácica são raríssimos, mas Mabel pode sim ter tido uma reação inflamatória ao anestésico administrado”, explica a médica.

Por causa da doença, cistos são formados na medula espinhal e provocam sintomas como dor incapacitante nas costas, fraqueza muscular, falta de sensibilidade no corpo ou formigamento de pés e braços. Caso não seja controlada, a condição pode causar paraplegia e até morte.

A atriz chegou a relatar que a dor nas costas era tão forte que parecia a dor do parto. “Era uma dor insuportável, como se estivesse parindo pelas costas. Fiquei com essa dor uma semana, com dificuldade para respirar, doía muito. Quando deitava dava uma aliviada, então ficava mais deitada”, afirmou à revista Quem.

Segundo Monique Curi, amiga de Mabel, a atriz passou por nove cirurgias na coluna para controlar a doença e, isso teria acabado prejudicado o funcionamento do sistema nervoso dela. Na sexta-feira (18), a atriz teve uma parada respiratória, seguida por uma parada cardíaca de 12 minutos. Desde então, passou a ter suporte respiratório para continuar viva. Nesta terça, a morte cerebral foi confirmada.