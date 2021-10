Não é novidade que o preço dos automóveis vem assustando aqueles que querem trocar ou adquirir um carro novo. Hoje em dia, modelos abaixo dos R$ 70 mil são bem raros no mercado, R$ 60 mil, então, pode contar nos dedos. Por isso, pensando no seu bolso, confira preço e análise dos 7 carros mais baratos do Brasil em 2021. A lista considera a versão mais barata da linha base nos preços públicos sugeridos pelas montadoras em 19 de outubro. As informações são do Uol.

1 - Renault Kwid

O primeiro lugar para o mais barato do Brasil ficou com o Renault Kwid, com um preço inicial de R$ 48.790. A versão Life com motor 1.0 12V foi lançada em 2017 e, na época, ganhou fama sendo o modelo mais em conta do mercado. O veículo tem quatro airbags, preparação para bom indicador de troca de marcha e abertura interna, mas sequer recebe assistência elétrica da direção.

2 - Fiat Mobi

O segundo lugar tem um preço inicial de R$ 49.240, com motor 1.0 8V na versão Easy. O modelo tem banco rebatível, tomada 12V, calota das rodas e comando interno dos espelhos retrovisores.

3 - Fiat Uno

A versão Attractive tem um preço de R$ 64.990 e motor 1.0 8V. O veículo tem o mínimo para 'viver' no trânsito, possuindo ar condicionado, direção com assistência hidráulica e vidros dianteiros e travas elétricos.

4 - Hyundai HB20

A versão Sense de motor 1.0 12 V custa R$ 64.190. O automóvel é o mais barato do Brasil e oferece controle de estabilidade, tração e assistente à partida em rampas. A lista também fica completa com airbags laterais e frontais, direção elétrica, som com bluetooth, computador de bordo, vidro e travas elétricos.

5 - Chevrolet Joy

Custando R$ 64.240 e motor 1.0 8V, o antigo Onix não tem um custo benefício dos melhores. É vendido com câmbio manual de seis marchas e o esperado em equipamentos: ar, direção elétrica, alarme, computador de bordo, limpador e desembaçador traseiro, vidros dianteiros e travas elétricos, regulagem de altura do farol e chave tipo canivete.

6 - Volkswagen Gol

Versão 1.0, com motor 1.0 8V, no valor de R$ 65.590. O modelo é bem disposto, com câmbio manual de cinco marchas e engates com ar, direção hidráulica, suporte para celular, chave tipo canivete e vidros dianteiros e travas elétricos.

7 - Fiat Grand Siena

O último da lista também é uma versão 1.0, com motor de 1.0 8V. Custando R$ 66.290, o modelo garante ao motorista um porta-malas de 520 litros, além de direção hidráulica, vidros dianteiros e travas elétricos, luzes de leitura na cabine, computador de bordo e desembaçador traseiro.